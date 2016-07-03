خالد الغندور ينتقد رفض الاهلى إحتراف رمضان صبحى

أنتقد الإعلامى خالد الغندور رفض النادى الأهلى لعرض الإحتراف المقدم إلى لاعبه “رمضان صبحى ” من نادى ستوك سيتى الانجليزى ،مؤكدا إحباط اللاعب من القرار الذى يعد فى غير مصلحة المنتخب ايضا.

الغندور علق على قرارالاهلى وقال “حرام ما يفعله النادي الاهلي، و حرمان رمضان صبحي من الاحتراف في الدوري الانجليزي بمبلغ ٤ مليون إسترليني ليبقي في الدوري المصري، و للاسف اللاعب محبط، ،و اتمني من جميع الأندية ان تنظر لمصلحة المنتخب و اللاعب ايضا ،و اعتقد كلنا سعداء بإحتراف عمر جابر في بازل و مشاركته الموسم القادم في الشابيونز ليج ،و قبلها احتراف عبد الشافي و حصوله علي دوري و كأس مع اهلي جدة ،و نتمني الشناوي و مصطفي فتحي الاحتراف، و لكل لاعبينا المميزين ،و اعتقد اننا كلنا فخورين بمحمد صلاح و النني و ايضا نادي المقاولون الذي فتح الباب لهم”.