أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السكة الحديد: معدل تأخير القطارات 20 دقيقة

Google+ Print
السكة الحديد: معدل تأخير القطارات 20 دقيقة السكة الحديد: معدل تأخير القطارات 20 دقيقة

أعلنت هيئة السكة الحديد أن التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة، اليوم الأحد، تشمل كل من خط القاهرة / الأسكندرية وخط طنطا / المنصورة / دمياط والذان سيتاخران لمدة 20 ق .

وسيتاخر خط بنها / بورسعيد لمدة 15 ق .

بينما سيكون اقصي تاخير من نصيب خط القاهرة / السد العالى والذي سيتاخر لمدة 40 ق .

وأرجعت الهيئة ذلك لعمليات الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات .

وذكرت الهيئة أنه بالنسبة لمتوسط تأخير قطارات المسافات الطويلة يوم امس السبت فان عدد القطارات الشغالة بالوجه القبلى 76 المتأخر منها 5 قطار بنسبة تأخير 6% متوسط التأخير 30 ق وعدد القطارات الشغالة بالوجه البحرى 120 المتأخر منها 4 قطارات بنسبة تأخير 3% متوسط التأخير 20 ق .

أما متوسط تأخير قطارات المسافات القصيرة يوم 2/7/2016 فكان عدد القطارات الشغالة 723 المتأخر منها 25 قطار بنسبة تأخير 3 % متوسط التأخير 20 ق .

هذا وقد ناشدت الهيئة الركاب الحفاظ على الممتلكات العامة ( محطات – قطارات ) حيث أنها ملك للراكب وهو المتنفع الأول منها.

واعلنت الهيئة عن أرقام الخطوط الساخنه المعدة لإستقبال الشكاوى واﻻقترحات
> 01274422925 – 0225753555 – 147
> إستعلامات : 1166 – 090071166

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا