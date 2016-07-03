السكة الحديد: معدل تأخير القطارات 20 دقيقة

أعلنت هيئة السكة الحديد أن التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة، اليوم الأحد، تشمل كل من خط القاهرة / الأسكندرية وخط طنطا / المنصورة / دمياط والذان سيتاخران لمدة 20 ق .

وسيتاخر خط بنها / بورسعيد لمدة 15 ق .

بينما سيكون اقصي تاخير من نصيب خط القاهرة / السد العالى والذي سيتاخر لمدة 40 ق .

وأرجعت الهيئة ذلك لعمليات الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات .

وذكرت الهيئة أنه بالنسبة لمتوسط تأخير قطارات المسافات الطويلة يوم امس السبت فان عدد القطارات الشغالة بالوجه القبلى 76 المتأخر منها 5 قطار بنسبة تأخير 6% متوسط التأخير 30 ق وعدد القطارات الشغالة بالوجه البحرى 120 المتأخر منها 4 قطارات بنسبة تأخير 3% متوسط التأخير 20 ق .

أما متوسط تأخير قطارات المسافات القصيرة يوم 2/7/2016 فكان عدد القطارات الشغالة 723 المتأخر منها 25 قطار بنسبة تأخير 3 % متوسط التأخير 20 ق .

هذا وقد ناشدت الهيئة الركاب الحفاظ على الممتلكات العامة ( محطات – قطارات ) حيث أنها ملك للراكب وهو المتنفع الأول منها.

واعلنت الهيئة عن أرقام الخطوط الساخنه المعدة لإستقبال الشكاوى واﻻقترحات

> 01274422925 – 0225753555 – 147

> إستعلامات : 1166 – 090071166