عصير الرمان يحد من الإصابة بسرطان القولون والثدى والبروستاتا

أكد البروفيسور الفرنسى دافيد كايات رئيس قسم الأمراض السرطانية فى مستشفى بيتيه سالبيتريار بباريس أن هناك بعض الجينات التى تساعد على تعديل الخلايا وفجأة تظهر خطورة المرض الذى تسببه.

وقال دافيد إنه يجب المحافظة على الغذاء الصحى والمتوازن للتمتع بصحة جيدة، موضحا أن هناك بعض الأغذية التى تساعد على المحافظة على الصحة منها "الرومان "فهو من مضادات الأكسدة التى تساعد فى الحد من نمو الخلايا الخبيثة.

وأشار البروفسور الفرنسى فى بحث أجراه مؤخرا إلى أن عصير الرومان يبطئ من تقدم سرطان القولون والثدى ويمنع تكاثر خلايا البروستاتا.

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