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حملة للكشف المبكر عن فيروسC..والصحة: انتهاء قائمة انتظار العلاج أول أغسطس

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حملة للكشف المبكر عن فيروسC..والصحة: انتهاء قائمة انتظار العلاج أول أغسطس حملة للكشف المبكر عن فيروسC..والصحة: انتهاء قائمة انتظار العلاج أول أغسطس
أكد الدكتور يحيى الشاذلى أستاذ الكبد مستشار وزير الصحة لأمراض الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن الأول من أغسطس المقبل سيشهد انتهاء قائمة الانتظار للحصول على الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى، موضحا أنه سيتم توفير العلاج وصرفه للمريض فورا ودون انتظاره لعدة أيام للحصول على العقار.

وقال الدكتور الشاذلى إنه جارى الإعداد لبدء حملة للتشخيص المبكر عن فيروس سى، موضحا أن الحملة ستبدأ بـ5 فئات وهم الطلبة الجدد عند التحاقهم بالجامعات، والطلبة قبل التخرج، والعاملين فى الحقل الصحى بجميع الهيئات الصحية، وعمال المصانع والمجندين الجدد.

وأشار إلى أن الحملة ستبدأ بالتعاون بين وزارة الصحة والتعليم العالى، والقوى العاملة، للتنسيق فيما بينهم تمهيدا لبدء الحملة موضحا أن المريض سيتم إجراء تحليل بى سى آر له، ويأخذ العلاج فورا إذا كانت النتيجة إيجابية وظهر من خلال التحليل إصابته بالفيروس لأن هذه الفئات من السهل علاجها لأنها تكون فى بداية الإصابة ولم تدخل بعد فى مراحل التليف، مشيرا إلى أن مراكز العلاج التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تقوم حاليا بصرف عقار الدكلانزا مع السوفالدى لعلاج فيروس سى.


>- هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تعتمد عقار "ابكلوزا "لعلاج فيروسC

- "FDA" تعتمد ابكلوزا كأول علاج لجميع الأنواع الجينية لفيروس C
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