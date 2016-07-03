لمريض السكر.. احذر الضغط على باطن القدم لمنع حدوث تقرحات

أكد الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة أن مرض السكر يؤدى إلى زيادة الضغط على باطن القدم نظرا للتغيرات التى يحدثها السكر على ميكانيكية القدم والتغيرات التى يحدثها على الجلد.

وقال الدكتور ممدوح النحاس إن الأهم من زيادة الضغط على باطن القدم هو أن مريض السكر يفقد الإحساس بالألم الناتج عن هذا الضغط، مما يجعله يتعرض لضغط عالٍ يؤدى إلى أضرار على الجلد، ويمنع قرحة القدم أو أى جروح من الالتئام بالطريقة الطبيعية.

وأكد أن الأبحاث أثبتت أن زيادة الضغط على باطن القدم تعتبر من العوامل المهمة فى حدوث قرحة القدم السكرى موضحا أنه فى حال حدوث قرحة القدم تتضاعف أهمية زيادة الضغط على باطن القدم، وتصبح من أهم العوامل التى تمنع الشفاء، والتئام الجروح مشيرا إلى أن الابحاث ايضا أثبتت أن تخفيف الأحمال من على باطن القدم يعتبر من أهم العوامل التى تساعد على الشفاء والتئام قرح القدم السكرى.

وقال الدكتور ممدوح النحاس إنه مع التطور الكبير فى الطب أصبح هناك أجهزة تستطيع قياس الضغط على باطن القدم بمنتهى الدقة، موضحا أن وحدة القدم السكرى بجامعة المنصورة تعتبر رائدة فى ادخال هذا التخصص الدقيق إلى مصر، وتمتلك الوحدة العديد من الأجهزة الحديثة التى تستطيع قياس زيادة الضغط على باطن القدم بمنتهى الدقة، كما تمتلك الوحدة أجهزة تستطيع قياس الضغط الواقع على باطن القدم أثناء المشى بدون حذاء، وكذلك يمكن قياس ضغط القدم من داخل حذاء المريض، وذلك باستخدام أجهزة مخصصة لذلك وكل هذه الأجهزة متاحة لمرضى السكر بوحدة القدم السكرى بجامعة المنصورة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الوسائل التى نستطيع بها تخفيف الأحمال على باطن القدم، موضحا أن أسهل تلك الوسائل هى الراحة التامة فى الفراش، ولكن مع التقدم العلمى تم استحداث وسائل تستطيع تخفيف الأحمال على باطن القدم أثناء ممارسة المريض حياته الطبيعية، موضحا أن هناك العديد من الاجهزة التى تستخدم فى علاج قرحة القدم السكر، ولكن الجديد هو استخدام وسائل للوقاية يستخدمها المريض الذى يعانى من زيادة الضغط على باطن القدم قبل حدوث قرحة القدم.

وقال إن أهم تلك الوسائل هى الأحذية الطبية وفرشة الحذاء المصنعة إلكترونيا، حيث يتم تصنيعها بأجهزة حديثة طبقا لشكل قدم المريض وتوزيعات الضغط عليها، مشيرا إلى أن الأبحاث أثبتت أهمية قياس الضغط الواقع على باطن القدم، وأهمية علاجه، وذلك للوقاية من قرحة القدم، وما تمثله من خطورة كبيرة على صحة مريض السكر.

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