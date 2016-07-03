الأرصاد: طقس مستقر حتى الثلاثاء وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة أول أيام العيد

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستظل منتظمة بالمعدل الحالى حتى الثلاثاء المقبل، ليكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحرارة سترتفع بمعدل درجتين على جميع الأنحاء، بدءاً من الأربعاء المقبل أول أيام عيد الفطر بمعدل درجتين، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد إلى أن الطقس خلال أيام العيد بشكل عام سيظل معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

- الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

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