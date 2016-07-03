أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس مستقر حتى الثلاثاء وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة أول أيام العيد

Google+ Print
الأرصاد: طقس مستقر حتى الثلاثاء وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة أول أيام العيد الأرصاد: طقس مستقر حتى الثلاثاء وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة أول أيام العيد
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستظل منتظمة بالمعدل الحالى حتى الثلاثاء المقبل، ليكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحرارة سترتفع بمعدل درجتين على جميع الأنحاء، بدءاً من الأربعاء المقبل أول أيام عيد الفطر بمعدل درجتين، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد إلى أن الطقس خلال أيام العيد بشكل عام سيظل معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

- الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة
>

- الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365