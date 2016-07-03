إفطار الملك سلمان يجمع سعد الحريرى وراشد الغنوشى

جمع إفطار العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحريمن الشريفين مساء أمس فى قصر الصفا بمكة زعيم حركة النهضة التونسى راشد الغنوشى ورئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريرى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن من القادة السياسيين الذين استقبلهم الملك سلمان لتناول طعام الإفطار معهم الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى ورئيس الجابون ووزير الدفاع الجيبوتى على حسن بهدون والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجميع تناول طعام الإفطار مع الملك سلمان، وتتحول مكة المكرمة خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان إلى وجهة دينية وسياسية، ويحرص القادة السياسيون، أيضا، على أداء مناسك العمرة إلى جانب لقاء العاهل السعودى، حيث اعتاد ملوك السعودية على قضاء تلك الفترة بجوار الحرم المكى، وباتت استقبالاتهم للقادة والزعماء خلال تلك الفترة تعرف بـ"دبلوماسية العشر الأواخر".

الغنوشي: رد الاعتبار لضحايا الاستبداد شرط لإنجاح المصالحة الشاملة