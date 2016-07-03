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اليوم..اجتماع عاجل لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث تقرير الرباعية الدولية

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اليوم..اجتماع عاجل لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث تقرير الرباعية الدولية اليوم..اجتماع عاجل لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث تقرير الرباعية الدولية
صرح صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس دعا إلى اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد.

وقال عريقات فى تصريحات صحفية صباح اليوم إن "الاجتماع سيناقش تقرير اللجنة الرباعية الذى صدر أمس الأول، كما سيتناول نتائج جولة الرئيس عباس والتى شملت وقطر وأوروبا".

وأضاف عريقات، أنه "سيجرى مناقشة الجهود الفلسطينية المبذولة فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية"، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد إصدار بيان توضيحى عقب انتهاء الاجتماع.

يذكر أن اللجنة الرباعية الدولية أصدرت الجمعة الماضية تقريرها الخاص بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، حيث اعتبرت الرئاسة الفلسطينية التقرير منحازا للاحتلال الإسرائيلى ويساوى بين الضحية والجلاد.

وكان المستشار السياسى للرئيس الفلسطينى نمر حماد، قال فى وقت سابق "إن قيادة السلطة الفلسطينية تدرس ما جاء فى تقرير الرباعية الدولية وتجهز الرد الدبلوماسى المناسب عليه، واصفا التقرير بالمجحف بحق الشعب الفلسطينى".

وقال حماد، إن "التقرير لا يلبى أقل مطالب الشعب الفلسطينى الواقع تحت الاحتلال، خاصة أنه لم يتضمن انسحاب الاحتلال من حدود الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967، ولم يدِن الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة المحتلة".

وأكد حماد، أن القيادة الفلسطينية ترفض البدء فى أى عملية تفاوضية فى الوقت الراهن، وأن التفاوض مع الإسرائيلية يثبت عدم جدواه فى ظل بقاء الوضع على ما هو عليه.

- عريقات: تقرير الرباعية الدولية لم يرق لمستوى توقعات الشعب الفلسطينى
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