أخبار السعودية..ولى العهد السعودى يستقبل وزير الدفاع الماليزى بمكة المكرمة

استقبل ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الأحد، فى قصر الصفا بمكة المكرمة، وزير الدفاع الماليزى هشام الدين حسين والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا معا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين المملكة وماليزيا، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها فى المجالات كافة، إضافة إلى استعراض آخر تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

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