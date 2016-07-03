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ياسمين فراج: أنوشكا قدمت دور هام في «جراند أوتيل»

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ياسمين فراج: أنوشكا قدمت دور هام في «جراند أوتيل» ياسمين فراج: أنوشكا قدمت دور هام في «جراند أوتيل»

كتبت: إنجي لطفي
> رأت ياسمين فراج أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون في حوارها ببرنامج “حديث الساعة” الذي يقدمه اليوم الإعلامي محمد عبد الرحمن على شاشة سي بي سي إكسترا أن الفنانة أنوشكا قامت بدور مهم فى مسلسل “جراند أوتيل” المذاع حصريا على سي بي سي، موضحة أن الفنان محمد ممدوح يستحق الكثير من الجوائز على دوره في هذا العمل.
> وأضافت فراج، أن الأحداث الهامة يتم كتابتها بعد 50 عاما وتجسيدها في الأعمال الدرامية، مشيرة إلى أن البطل الشعبي له العديد من القيم التى يحافظ عليها ومنها التطلع الثقافى أما البطل العشوائي له التطلع مادي فقط.

وتابعت الناقدة الفنية أن الدولة حاليا تسعى إلى الانتقال بالطبقات العشوائية إلى شعبية وأن الفنان محمد رمضان يعتبر بطل الطبقات العشوائية وليس الطبقات الشعبية.
> وأردفت أن المعيار حاليا ليس قيمة المنتج الفنى بل من سيقوم بدور بطولة العمل الفني.

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