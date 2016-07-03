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استياء بين أهالى صان الحجر بالشرقية لانقطاع مياه الشرب لأكثر من 3 أيام

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استياء بين أهالى صان الحجر بالشرقية لانقطاع مياه الشرب لأكثر من 3 أيام استياء بين أهالى صان الحجر بالشرقية لانقطاع مياه الشرب لأكثر من 3 أيام
حالة من الغضب والاستياء تسيطر على أهالى مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، بسبب انقطاع مياه الشرب عن العديد من الأماكن بها، لمدة تزيد عن 3 أيام، ما دفع الأهالى إلى تقديم العديد من الشكاوى للمسئولين عن مياه الشرب بالمحافظة، لكن دون جدوى.

قال "أحمد زرعة" رجل أعمال ومن أبناء مدينة صان الحجر، إن حالة من الغضب تسود بين الأهالى خاصة بمنطقتى الفشاشة وصان البلد، بسبب انقطاع مياه الشرب عن المنطقتين لمدة تزيد عن 3 أيام متواصلة، وعجز الأهالى عن العثور على المياه، خاصة مع موجة الصيف الحارة.

فيما قال "محمد حسن حمودة" محامى من أهالى صان الحجر، إن حالة من الاستياء الشديد تسيطر على أهالى القرية، خاصة منطقة الفشاشة بسبب انقطاع مياه الشرب، حتى عن المساجد لمدة تزيد عن 3 أيام، وأن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بمجلس المدينة والمسئولين بشركة مياه الشرب، وخاصة أنه تم قطع المياه دون وجود أى أعمال صيانة أو إصلاحات جديدة بمحطة المياه بصان الحجر، واتهم "حمودة" المسئولين بالتقاعس عن تأدية عملهم.


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