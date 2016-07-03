مغادرة 7 آلاف طن حديد وبضائع عامة ميناء الأدبية

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية بالسويس استقبل السفينة O.M.IRIDIUM وعلى متنها 6500 طن بضائع عامة داخل حاويات قادمة من جدة، كما تغادر السفينة COPERNICO وعلى متنها 7 آلاف طن حديد كويل ومهيئات حديدية وبضائع عامة متجهة إلى جدة.

وأضاف ملاك يوسف، أن ميناء بورتوفيق يستقبل السفينة الفيروز وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة .

وأشار ملاك يوسف، إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 1392 راكبا و250 سيارة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 14 شاحنة و286 سيارة منهم 40 سيارة رسالة تصدير و10 ركاب، كما تغادر العبارة الرياض وعلى متنها 72 راكبا و6 سيارات، والعبارة أمانة وعلى متنها 32 راكبا و32 شاحنة و4 سيارات، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 51 راكبا و51 شاحنة.

وفى نفس السياق، شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 824 راكبا من العمالة المصرية بدول الخليج و 125 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 694 راكبا و99 سيارة، والعبارة سينا وعلى متنها 45 راكبا و20 برادا و 20 تريلا و3 باصات جيت.

- 8 الآف طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية

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