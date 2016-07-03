رشا شربتجي تعلن عن اسم العمل الذي سحرها برمضان

عبرت الفنانة رشا شربتجي، عن إعجابها بمسلسل الندم للمخرج الليث حجو، وكتبت «لا يصح الا الصحيح.. شكراً أستاذنا الكبير حسن سامي يوسف.. شكراً مخرجنا المبدع الليث حجو.. شكراً نحات التمثيل سلوم حداد.. باسم ياخور.. دانة مارديني.. محمود نصر.. رنا كرم.. شكراً دكتورة رانية الجبان.. شكراً لكل يللي اشتغلوا بمسلسل الندم من الصغير للكبير.. للشركه المنتجة، للمحطات يلي اشترت العمل وعرضته،.. شكراً لأنهم أثبتوا أن لا يصح إلا الصحيح.. أمتعتونا وحكيتوا قصة بلد بعيلة أبوعبدو الغول».