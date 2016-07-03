بالصور.. مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 200 آخرين فى تفجيرى بغداد بالعراق

قالت مصادر أمنية وطبية الأحد، إن أكثر من 82 شخصا قتلوا وأصيب 200 فى تفجيرين شهدتهما بغداد قرب منتصف ليل السبت وإن معظمهم لاقوا حتفهم فى تفجير استهدف منطقة تسوق مزدحمة.

وانفجرت شاحنة تبريد ملغومة فى حى الكرادة مما أسفر عن مقتل 80 شخصا وإصابة 200 على الأقل.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم فى بيان نشره أنصاره على الإنترنت. وقال إن التفجير انتحارى.



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سيارات الدفاع المدنى فى مكان التفجيرات



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التفجيرات فى العراق



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رجل إطفاء عراقى



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محاولات نقل إنقاذ المصابين والقتلى



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الشرطة والجيش والدفاع المدنى فى منطقة الهجوم



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أثار التفجيرات



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مكان التفجير فى العراق



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تلفيات فى المبانى