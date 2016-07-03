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بالصور.. مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 200 آخرين فى تفجيرى بغداد بالعراق

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بالصور.. مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 200 آخرين فى تفجيرى بغداد بالعراق بالصور.. مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 200 آخرين فى تفجيرى بغداد بالعراق
قالت مصادر أمنية وطبية الأحد، إن أكثر من 82 شخصا قتلوا وأصيب 200 فى تفجيرين شهدتهما بغداد قرب منتصف ليل السبت وإن معظمهم لاقوا حتفهم فى تفجير استهدف منطقة تسوق مزدحمة.

وانفجرت شاحنة تبريد ملغومة فى حى الكرادة مما أسفر عن مقتل 80 شخصا وإصابة 200 على الأقل.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم فى بيان نشره أنصاره على الإنترنت. وقال إن التفجير انتحارى.

تفجيرى بغداد بالعراق (1)
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سيارات الدفاع المدنى فى مكان التفجيرات

تفجيرى بغداد بالعراق (2)
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التفجيرات فى العراق

تفجيرى بغداد بالعراق (3)
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رجل إطفاء عراقى

تفجيرى بغداد بالعراق (4)
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محاولات نقل إنقاذ المصابين والقتلى

تفجيرى بغداد بالعراق (5)
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الشرطة والجيش والدفاع المدنى فى منطقة الهجوم

تفجيرى بغداد بالعراق (6)
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أثار التفجيرات

تفجيرى بغداد بالعراق (7)
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مكان التفجير فى العراق

تفجيرى بغداد بالعراق (8)
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تلفيات فى المبانى


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