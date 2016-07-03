أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار ليبيا..مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء تفجير سيارة مفخخة فى بنغازى بليبيا

Google+ Print
أخبار ليبيا..مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء تفجير سيارة مفخخة فى بنغازى بليبيا أخبار ليبيا..مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء تفجير سيارة مفخخة فى بنغازى بليبيا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بينهم أعضاء من قسم البحث الجنائى ببنغازى صباح اليوم الأحد، فى تفجير سيارة بالقرب من مدرسة يوسف بوكر بشارع البيبسى فى منطقة الفويهات بمدينة بنغازى شرقى ليبيا.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازى الطبى خليل قويدر، فى تصريح صحفى اليوم، أن المركز تسلم جثمانى فراس المغربى، وسالم مفتاح العقورى اللذين لقيا مصرعهما جراء التفجير، واستقبل 5 مصابين بينهم 3 تلقوا العلاج وغادروا على الفور.

وتضاربت الأنباء حول عملية التفجير بين استهداف لسيارة أحد عناصر الأمن البارزين حمادة الرملى بعبوة ناسفة، وبين استهدافه بسيارة مفخخة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365