أخبار ليبيا..مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء تفجير سيارة مفخخة فى بنغازى بليبيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بينهم أعضاء من قسم البحث الجنائى ببنغازى صباح اليوم الأحد، فى تفجير سيارة بالقرب من مدرسة يوسف بوكر بشارع البيبسى فى منطقة الفويهات بمدينة بنغازى شرقى ليبيا.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازى الطبى خليل قويدر، فى تصريح صحفى اليوم، أن المركز تسلم جثمانى فراس المغربى، وسالم مفتاح العقورى اللذين لقيا مصرعهما جراء التفجير، واستقبل 5 مصابين بينهم 3 تلقوا العلاج وغادروا على الفور.

وتضاربت الأنباء حول عملية التفجير بين استهداف لسيارة أحد عناصر الأمن البارزين حمادة الرملى بعبوة ناسفة، وبين استهدافه بسيارة مفخخة.

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