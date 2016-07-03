أخبار السعودية..قوات حرس الحدود السعودية تحبط محاولة تسلل 33 شخصا للمملكة

أعلن المتحدث الرسمى لحرس الحدود السعودى العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربى، أن الدوريات البحرية بحرس الحدود فى منطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص عبر دخول للمياه الإقليمية السعودية ، فى حدود مسؤوليات قطاع الليث على قارب خشبى قادمين من الشواطئ السودانية وعددهم 33 شخصاً من جنسيات مختلفة (21 سودانياً، و5 أثيوبيين، و7 تشاديين) منهم 6 نساء و5 أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن "الحربى" قوله " أنه سيتم استكمال جميع الإجراءات النظامية مع المخالفين وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية".

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