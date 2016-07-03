ناني: ريناتو سانشيز رفض يونايتد من أجل بايرن

قال لويس ناني لاعب منتخب البرتغال إن زميله ريناتو سانشيز اختار الانضمام إلى بايرن ميونيخ بدلا من مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ريناتو سانشيز قد انضم إلى بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو قادما من بنفيكا، وكان مانشستر يونايتد أحد من رغبوا في انضمامه.

وصرح ناني لشبكة سكاي سبورتس "ريناتو كان سيصبح صفقة رائعة لمانشستر يونايتد، لا شك لدي في ذلك".

وأضاف "كان لديه اختياره، لقد قرر الانضمام إلى بايرن ميونيخ".

وأتم "آمل أنه قد اتخذ القرار الصحيح لمسيرته. أعتقد أن مانشستر يونايتد فوت فرصة ضم لاعب كبير".

ويمثل ناني وسانشيز منتخب البرتغال في يورو 2016، فساهم كلاهما في وصول الفريق للدور نصف النهائي حيث مواجهة ويلز يوم الأربعاء، سجل ناني هدفين وريناتو هدفا.