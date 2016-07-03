تشييع جثمان طالبة الثانوية المنتحرة بالشرقية

شيع أهالى عزبة الدوايسة التابعة لقرية التمارزة بالشرقية، اليوم، جثمان طالبة بالصف الثالث الثانوى العام الحالى، تخلصت من حياتها شنقا داخل غرفة نومها، أثناء تناول أسرتها وجبة السحور، وتبين مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب امتحانات الثانوية العامة، وخوفها من عدم الحصول على مجموع كبير، فقررت على إثر ذلك التخلص من حياتها.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد طارق حسنى مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بقيام الطالبة "ه . م" 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى العام ومقيمة دائرة المركز، بالتخلص من حياتها شنقا داخل غرفة نومها.

وانتقل المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث مركز شرطة فاقوس، إلى مسرح الحادث، وتبين من التحريات الأولية وسؤال شهود الواقعة، أن الطالبة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب امتحانات الثانوية العامة، وتعرضها لضغط نفسى، فأقدمت على الانتحار، حيث دخلت غرفة نومها وقامت بشنق نفسها، وتم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى فاقوس العام، بناء على قرار النيابة العامة.

وفى سياق متصل تجمع عدد من أقارب الطالبة ومعهم عدد من أهالى قريتها أمام المستشفى العام، للمطالبة بتسليم الجثمان لدفنه وعدم تشريحه، لكن الأجهزة الأمنية تفاوضت معهم وأقنعتهم بضرورة تطبيق القانون وتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وبالعرض على النيابة العامة بفاقوس، قررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة، وصرحت النيابة بتشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

- تفاصيل انتحار طالبة الثانوية العامة بالشرقية بسبب الامتحانات.. صعوبة "الإنجليزى والفيزياء" تقتل حلمها بكلية الطب.. أخاها يراها مشنوقة بإيشارب بالشباك قبل السحور.. ووالدها: كنت بحلم أشوف هدير دكتورة

>