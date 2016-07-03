رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بالمنوفية ودمياط

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارا بتخصيص قطعة أرض بالمنوفية، لإقامة مدرسة عليها، وأخرى بقويسنا لتوسعة المعهد الأزهرى للفتيات، وأخرى بذات المحافظة بمركز أشمون لإقامة مدرسة عليها.

كما أصدر رئيس الوزراء، قرارا بتخصيص 4 قطع أراضى بدمياط لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وأخرى لإقامة مدرسة والثالثة لإقامة مركز شباب والرابعة لإقامة مشروع وحدة إسعاف.

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