«التربية» تعتمد أسماء المقبولين بمؤسسات التعليم العالي

اعتمد معالي أحمد بالهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي صباح اليوم أسماء المقبولين بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2016-2017.

وتم قبول 16313 طالبا وطالبة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، 3940 منهم في جامعة الإمارات، و8373 في كليات التقنية، و1752 في جامعة زايد، و⁠⁠⁠⁠⁠1623 في المعاهد والكليات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، و529 في جامعة خليفة، و22 في جامعة محمد الخامس «أكدال»، و74 في البعثات الخارجية والمنح الداخلية.

وقد تم إيقاف قبول الطلبة في كلية الإمارات للتطوير التربوي للعام الدراسي 2016- 2017.

كما تم إعلان التنسيق مع كليات التقنية العليا بجميع فروعها للتعاون على خلق برامج دعم أكاديمي تستوعب جميع الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم بصرف النظر عن معدل المرحلة الثانوية ودرجة امتحان السيبا.

وقال أحمد بالهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي أن " لائحة المقبولين بجهات الابتعاث أولية وفرصة التقدم للابتعاث مازالت متاحة أمام خريجي الثانوية".

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