مطرانية سوهاج تدين الاعتداء على ابنة أحد كهنتها

أدانت مطرانية سوهاج، الاعتداء على ابنة أحد كهنتها مساء أمس السبت أثناء سيرها في الشارع.

وقالت المطرانية، في بيان لها اليوم الأحد، إنه "في مساء أمس السبت بينما كانت لوسيا القس أنجيلوس مراد (15 عاما) تعبر الشارع بالقرب من مقر مطرانية سوهاج، هاجمها شخص مجهول وشرع في الاعتداء عليها محاولا ذبحها باستخدام سكين، فأصابها إصابة بالغة بالرقبة، قبل أن يتمكن مجموعة من الشباب من إنقاذها من قبضته، والقبض على المجرم وتسليمه للشرطة".

وأشار البيان، إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى الهلال القريبة من مكان الحادث، حيث أجريت لها الفحوصات اللازمة، وتم إدخالها غرفة العمليات لإيقاف النزيف، وعمل الإسعافات اللازمة.

وقد انتقل على الفور، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح مديرالأمن، والقيادات الأمنية، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الفتاة المصابة.

وأوضح البيان أن فضيلة الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أجرى اتصالًا هاتفيًا بالأنبا باخوم استنكر خلاله الحادث المؤسف، معربًا عن أمنياته أن يحفظ الله المصريين جميعًا من كل سوء.

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