قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة شخص غرق فى مياه النيل بالدقى

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة، جثة شخص غرق فى مياه النيل بالقرب من نادى اليخت بشارع النيل بالدقى، وذلك بعد استمرار عمليات البحث لمدة 20 ساعة متواصلة فى المياه منذ الأمس، وتم تسليم الجثة للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، يفيد غرق أحد الأشخاص فى مياه النيل بمنطقة الدقى، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشاقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والعقيد حازم عمر رئيس قسم الإنقاذ النهرى بالجيزة، والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارات إنقاذ، وتم انتشال الجثة لشخص يدعى "أحمد محمد سيد " 25 سنة، وتم تسليمه للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

- انتشال جثة غريق بمياه النيل أسفل دائرى المنيب بالجيزة

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