أستاذ تغذية: طبق السلطة أساسى على المائدة

أكد أشرف عبد العزيز، أستاذ التغذية، أن طبق السلطة المكون من الخضراوات الطازجة أمر أساسى على المائدة، حيث إن الخضراوات هى واحدة من أكثر المواد الغذائية التى تنظم عمل الجسم مع الامتناع عن تناول دهون وسكريات كثيرة.

كما حذر من المكسرات وتناولها الكثير منها فى العموم، لافتا إلى أنه رغم أهميتها القصوى إلا أنها تظل فى النهاية تحتوى على كم كبير من الدهون فى داخلها، ما يعنى أن الإفراط فيها ليس أمرا جيدا على أى حال.

وقال د. أشرف إن المكسرات على الرغم من أنها صحية وتحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم إلا أن تناول مكسرات رمضان بكميات يتسبب فى زيادة وزن سريع، والإصابة بالسمنة، وذلك لأنها 50% دهون، مضيفا أن الحلوى على السحور تتعامل بنفس الطريقة ويتم تجنبها لأنها تزيد الوزن، وكذلك الضغط الاسموزى، فيشعر الشخص بالعطش طوال نهار رمضان.

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