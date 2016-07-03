أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ تغذية: طبق السلطة أساسى على المائدة

Google+ Print
أستاذ تغذية: طبق السلطة أساسى على المائدة أستاذ تغذية: طبق السلطة أساسى على المائدة
أكد أشرف عبد العزيز، أستاذ التغذية، أن طبق السلطة المكون من الخضراوات الطازجة أمر أساسى على المائدة، حيث إن الخضراوات هى واحدة من أكثر المواد الغذائية التى تنظم عمل الجسم مع الامتناع عن تناول دهون وسكريات كثيرة.

كما حذر من المكسرات وتناولها الكثير منها فى العموم، لافتا إلى أنه رغم أهميتها القصوى إلا أنها تظل فى النهاية تحتوى على كم كبير من فى داخلها، ما يعنى أن الإفراط فيها ليس أمرا جيدا على أى حال.

وقال د. أشرف إن المكسرات على الرغم من أنها صحية وتحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم إلا أن تناول مكسرات رمضان بكميات يتسبب فى زيادة وزن سريع، والإصابة بالسمنة، وذلك لأنها 50% دهون، مضيفا أن الحلوى على السحور تتعامل بنفس الطريقة ويتم تجنبها لأنها تزيد الوزن، وكذلك الضغط الاسموزى، فيشعر الشخص بالعطش طوال نهار رمضان.


>- نظام غذائى غنى بالمكسرات يحد من ضعف الوظائف الإدراكية والبدنية للنساء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم