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بالفيديو.. إقبال المسافرين للساحل الشمالى على طريق وادى النطرون لتوفير الوقت

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بالفيديو.. إقبال المسافرين للساحل الشمالى على طريق وادى النطرون لتوفير الوقت بالفيديو.. إقبال المسافرين للساحل الشمالى على طريق وادى النطرون لتوفير الوقت
رصدت كاميرا "اليوم السابع"، توافد عدد كبير من المسافرين على طريق "وادى النطرون – العلمين"، والمؤدى للساحل الشمالى بمحافظة الإسكندرية، منذ افتتاحه نهاية إبريل الماضى.

وقال أحمد سعيد، أحد المسافرين، لـ "اليوم السابع"، إنه سعيد جدا بافتتاح الطريق الذى يوفر مزيدا من الوقت والأمان، نظرا لرصفه الجيد، حيث يوفر ما يقارب من ساعتين من أصل نحو 4 ساعات ونصف، للمسافر إلى الساحل الشمالى.

وكان الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل قد أعلن رسميا أنه تم إعادة فتح طريق وادى النطرون العلمين لاستخدام السيارات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 28 من شهر إبريل الماضى، وذلك بعد انتهاء الهيئة العامة للطرق والكبارى من إعادة رصف الطريق وتطويره بالكامل، اعتبارًا من تقاطعه مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وصولاً إلى العلمين بطول 135 كم، حيث تم غلق الطريق فى يوليو 2015 لسرعة إنجاز الأعمال التى كانت قد بدأت قبل ذلك فى سبتمبر 2014.
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الطرق، البحيرة،طريق وادى النطرون العلمين (1)
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المسافرون على طريق وادى النطرون العلمين

الطرق، البحيرة،طريق وادى النطرون العلمين (2)
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عبور السيارات من البوبات

الطرق، البحيرة،طريق وادى النطرون العلمين (3)
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لافتة الهيئة العامة للطرق والكبارى على الطريق

الطرق، البحيرة،طريق وادى النطرون العلمين (4)
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سيارات النقل الثقيل على طريق وادى النطرون العليمن

الطرق، البحيرة،طريق وادى النطرون العلمين (5)
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البوابة الرئيسية للطريق


>- وزير النقل: تطوير طريق "وادى النطرون ـ العلمين" بتكلفة 1.9 مليار جنيه
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>- المقاولون العرب تنفذ طريق العلمين بتكلفة 600 مليون جنيه
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مصر 365

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