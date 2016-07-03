3 طرق طبيعية لعلاج متلازمة النفق الرسغى الناتجة عن "النقر على الكيبورد"

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن النفق الرسغى هو ممر ضيق داخل المعصم يربط المعصم إلى الساعد، لافتا إلى أن ظهور بعض الأعراض فيه كالتخدير والألم والإحساس بالوخز فى المعصم، يعرف باسم متلازمة النفق الرسغى.

وأضاف التقرير أن الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت أمام شاشة الكمبيوتر من الممكن أن يعانوا من متلازمة النفق الرسغى، وذلك خلال حركات المعصمين للنقر على "الكيبورد"، والتى يمكن أن تسبب حالة مؤلمة وتؤثر سلبا على كفاءة المعصمين والأعصاب فى اليد.

وتابع التقرير أن هذا يمكن أن يؤثر سلبا على كفاءة اليد، ويؤدى إلى أعراض أخرى خطيرة وتورم وتلف الأعصاب أو تخثر الدم، ومن الممكن التغلب على متلازمة النفق الرسغى ببعض الطرق الطبيعية وتتضمن الآتى:

1- تمارين التمدد: تمرينات التمدد تخفف بشكل فعال من التوتر فى ممرات الأعصاب، والقيام بذلك فى فترات متقاربة سواء فى المنزل أو فى العمل، وهذه التمرينات تقدم إغاثة فورية إذا كنت تعانى من آلام شديدة وتساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الألم.

2- تدليك النفق الرسغى بزيت الزيتون الدافئ أو زيت الخروع: وتعد من الوسائل التقليدية لتخفيف ألم النفق الرسغى، حيث يتم التدليك بلطف لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، وهذا ليس فقط لتحسين الدورة الدموية ولكنه يخفف من توتر العضلات والأعصاب.

3- وضع كيس من الثلج للحصول على الإغاثة الفورية وتقليل الالتهاب يقلل التورم إلى حد كبير.

- النقر على الكيبورد لفترات طويلة يؤدى للإصابة بمتلازمة النفق الرسغى