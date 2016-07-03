تعرف على طرق للتغلب على مشكلة جفاف الفم

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن جفاف الفم من المشاكل الناتجة عن انخفاض إنتاج كمية اللعاب فى الفم عن المعدل الطبيعى، حيث يكون معدل الغدد اللعابية التى ينتجها الإنسان عبارة عن حوالى 4 إلى 6 أكواب من اللعاب يوميا، ولكن عندما تنخفض هذه الكمية إلى حد كبير ينتج عنها جفاف الفم.

وحسب التقرير فإن اللعاب ضرورى للمضغ والبلع والتذوق والحديث، ويمكن أن يؤدى نقصه إلى الألم وربما حرقان فى الفم أو اللسان.

كما يمكن أن تنتج عن جفاف الفم رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة وتسوس الأسنان، كما أن السبب الأكثر شيوعا لجفاف الفم هو الشيخوخة، إذ تؤثر على الغدد اللعابية، حيث يكون إفراز اللعاب أقل من اللازم، كما أن هناك بعض الأدوية التى تسبب جفاف الفم وتشمل أدوية الحساسية والأدوية المضادة للاكتئاب وضغط الدم ومدرات البول.

وأشار التقرير إلى أن اللعاب يساعد فى الحفاظ على التوازن الصحى للبكتيريا المفيدة فى الفم. وتابع التقرير أنه من الممكن علاج جفاف الفم من خلال بدائل اللعاب، وذلك من خلال تناول أدوية تحفز الغدد اللعابية، ومن الطرق الأخرى لتحفيز الغدد اللعابية مص الحلوى الخالية من السكر.

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