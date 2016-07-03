تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بقتل شقيق زوجها بسبب خلافات مالية

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل شقيق زوجها بمنطقة البساتين بسبب خلافات مالية.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، فى وقت سابق، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل شقيق زوجها بمنطقة البساتين بسبب خلافات مالية.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة، وعمل تقرير بالصفة التشريحية، وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وقالت المتهمة فى اعترافاتها أمام النيابة، إن زوجها محبوس على ذمة قضية أموال عامة منذ عامين، وفوجئت صباح يوم الواقعة بشقيق زوجها يطلب منها مبلغا ماليا لمروره بضائقة مالية، وعندما رفضت نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، حيث تعدى عليها بالضرب، فأحضرت سكين المطبخ وسددت له عدة طعنات، وتركته يلفظ أنفاسه الأخيرة، واتصلت بالنجدة والإسعاف.

تلقى مأمور قسم البساتين، بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل بشقة بشارع محمد نور الدين بدائرة القسم.

انتقل المقدم وائل غانم، رئيس المباحث، والرائد محمد السيسى، معاون مباحث القسم، والنقيبان صلاح حيدر وهيثم معتز ضباط قسم البساتين، وتبين قتل "راندا حسن" ربة منزل 35 سنة، لشقيق زوجها "سامح محمد" 40 سنة رجل أعمال، بعد أن سددت له عدة طعنات بسكين المطبخ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.

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