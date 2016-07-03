ضبط عاطل بحوزته 110 شرائط أقراص مخدرة فى المنوفية

تمكنت مباحث بركة السبع برئاسة المقدم أحمد العشماوى رئيس المباحث والنقباء معاونى المباحث أحمد عبدالسلام وعلاء حشاد معاونى المباحث وتحت إشراف العقيد حسين غنيم مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع من القبض على مسجل خطر ويدعى "م.م" 36 سنة عاطل ومسجل خطر وبحوزتة 110 شرائط ترامادول، قبل ترويجهم على المتعاطين.

كما عثر بحوزته على سلاح أبيض "سنجة" ومبلغ مالى، تم تحرير المحضر رقم 10123 جنح بركه السبع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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