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مصرع طالبة وإصابة 3 من أفراد أسرتها فى حادث بطريق السويس

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مصرع طالبة وإصابة 3 من أفراد أسرتها فى حادث بطريق السويس مصرع طالبة وإصابة 3 من أفراد أسرتها فى حادث بطريق السويس
لقيت طالبة مصرعها وأصيب والدها ووالدتها وشقيقتها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - القاهرة وتم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى السويس العام ونقل المصابين للمستشفى للعلاج.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بالسويس بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بالكيلو 60 بطريق السويس- القاهرة.

وقال مصدر طبى، إن الطالبة لقيت مصرعها فى الحادث وأفراد أسرتها الأب والأم وشقيتها مصابين.

وأشار المصدر، أنة تم علاج المصابين فى الحادث ولا توجد أى خطورة على حياتهم وسيخرجون من المستشفى.

حرر محضر بالواقعة بنقطة مستشفى السويس العام وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس والاستماع لأقوال المصابين.


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