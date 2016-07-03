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نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تستعد لإطلاق مؤتمر لمناقشة قانون النقابة

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نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تستعد لإطلاق مؤتمر لمناقشة قانون النقابة نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تستعد لإطلاق مؤتمر لمناقشة قانون النقابة
تستعد نقابة المهن العلمية بالإسكندرية لإعداد وتنسيق مؤتمر لمناقشة قانون نقابة المهن العلمية وذلك 22 يوليو القادم بمقر النقابة ويحضره عدد من نواب البرلمان ووسائل الإعلام.

وقال الدكتور مرسى أبو يوسف نقيب المهن العلمية بالإسكندرية، أن المؤتمر يهدف إلى مساواة الحافز العلمى للعلميين بالحافز المقرر للأطباء والصيادله فى القطاع الطبى بوزارة الصحه وشركات الأدوية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، بضرورة إلزام جميع المؤسسات والهيئات بعضوية النقابة للعاملين لديها كأحد مصوغات التعيين وكتصريح لمزاولة المهنة، والتوصيف الوظيفى للمهنة بحيث لايسمح لغير العلمى بالعمل فى وظائف العلمى، وعودة تحصيل الدمغات من الشركات التى تعتمد على دور العلميين فى منتجاتها كالأسمدة والحديد والأسمنت والمنظفات والبتروكيماويات.

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