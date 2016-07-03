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بالفيديو.. 5 نقاط فى كف يدك تتحكم فى جسمك

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بالفيديو.. 5 نقاط فى كف يدك تتحكم فى جسمك بالفيديو.. 5 نقاط فى كف يدك تتحكم فى جسمك
ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى"brightside"أن هناك 5 نقاط نشطة فى كف اليد تتحكم فى الجسم. وأكد التقرير أن القليل من الناس يعلمون أنه عند تدليك نقطة معية فى كف الأيدى، ترسل إشارة من خلال الجهاز العصبى إلى الدماغ.

وتابع التقرير أن كف الأيدى هو نسخة لأجهزة الجسم، وأن تدليك منطقة معينة فى كف اليد حركات دائرية بطيئة يعمل على حل المشكلات الصحية العابرة بسرعة كبيرة جدا.

وأضاف التقرير: "عند الشعور بألم فى البطن يتم تدليك النقطة الموجودة وسط كف اليد اليمنى بحركات دائرية، أما فى حالة الشعور بألم فى الجزء الأيسر من الصدر اتجاه القلب يتم تدليك باطن الكف الأيسر بحركات دائرية".

وتابع التقرير: "عند الشعور بألم فى الكليتين يتم تدليك أعلى باطن إصبع الإبهام بحركات دائرية، وفى حالة الشعور بالصداع فى جانب الرأس يتم تدليك أعلى إصبع الإبهام من الأمام بحركات دائرية".

وأكد التقرير أنه حال الشعور بألم فى عظم الكتف يتم تدليك باطن إصبع البنصر بحركات دائرية، حيث إن هذا يساعد فى الحد من الألم".


>5 نقاط فى كف يدك تتحكم فى جسمك by youm7


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مصر 365

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