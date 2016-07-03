اخبار سوريا.. لجان تنسيق المعارضة:الغارات الجوية على سوريا خلفت 89 قتيلا

أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية (معارضة) مقتل 89 شخصا أمس السبت جراء غارات جوية فى مناطق مختلفة من البلاد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد عن اللجان قولها" إن القتلى من بينهم 17 طفلا و12 سيدة فضلا عن مقتل عدد من الكوادر الطبية خلال تلك الغارات، وأوضحت اللجان أن الغارات الجوية تركزت على دمشق وريفها حيث ارتفع عدد الضحايا فى تلك المنطقة إلى 50 قتيلا.

وفى سياق متصل، قال المرصد السورى لحقوق الإنسان - الذى يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له - " إن فصائل المعارضة السورية المسلحة نجحت فى تكبيد القوات الحكومية والميليشيات الموالية خسائر فى جبل التركمان بمحافظة اللاذقية".

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم "الأحد" عن المرصد قوله "إن جماعات المعارضة تقدمت فى جبل التركمان وسيطرت على قرية الصراف وتلال بمحيطها مجبرة القوات الحكومية على التراجع وذلك بعد معارك وصفت ب"العنيفة".

وأشار إلى أن تراجع القوات الحكومية فى جبل التركمان يأتى بعد خسائر مماثلة فى جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالى حيث سيطروا على بلدات ومناطق عدة بالمنطقة، وأوضح أن من أبرز المناطق التى سيطرت عليها المعارضة فى جبل الأكراد وفق لجان التنسيق المحلية بلدة كنسبا الاستراتيجية وتلتى شلف والشيخ يوسف وقرى شير قبوع والحمرات وعين الغزال.

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