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"المصرى لحقوق العمال" ينظم اليوم احتفالية تحت شعار الوحدة الوطنية

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"المصرى لحقوق العمال" ينظم اليوم احتفالية تحت شعار الوحدة الوطنية "المصرى لحقوق العمال" ينظم اليوم احتفالية تحت شعار الوحدة الوطنية
ينظم المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة بالإسكندرية إفطارا واحتفالية تحت شعار الوحدة اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى 30 بمنطقة قلعة قايتباى، بحضور محافظ الإسكندرية وممثلى الكنائس والشباب والرياضية والشخصيات العامه بالمحافظة.

وقال حسام فودة رئيس المجلس، إن ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات فى العصر الحديث، حيث خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى الأصيل فى أسلوب حضارى شهد له العالم أجمع من أجل تغيير الوضع المأساوى الذى شهدته البلاد، على حكم جماعة الإخوان الإرهابية لاستعادة دولته من براثن الطغيان والأكاذيب باسم الدين، وأنه بموجب الثورة تمت استعادة الدور الوطنى لمؤسسات الدولة وترسيخ هيبتها كى تقوم بدورها فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

وقالت "غادة حسين" نائب رئيس المجلس، إن المجلس تم إنشاؤه منذ عام لمساعدة العمال والفلاحين والمرأة فى شتى المجالات، حيث قام المجلس بعمل قافلة طبية لعلاج غير القادرين من سكان العشوايئات وتم علاج أكثر من 400 حالة.


>- بالفيديو والصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يواصلون الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

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مصر 365

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