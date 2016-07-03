قبل العيد.. تعرف على طرق حماية جسمك من التسمم بسبب الرنجة والفسيخ

تحتفل بعض الأسر المصرية بعيد الفطر المبارك بوجبة رسمية وهى الفسيخ والرنجة لكسر طبيعة الوجبات التى استمروا عليها 30 يوما.

وتقدم الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، مجموعة من النصائح لتجنب المخاطر التى تؤثر على الجسم بسبب هذه الوجبة، قائلة: "يفضل اختيار الرنجة‏‏ ‏ذات‏ اللون ‏الذهبى‏ ‏مع ملاحظة عدم وجود‏ ‏تهتك‏ ‏بالجلد‏ ‏أو‏ ‏الأحشاء‏ ‏الداخلية‏، ‏ويفضل‏ ‏عدم‏ ‏تناولها‏ إلا بعد تعرضها للنار للتأكد من نضجها.‏

أما الفسيخ‏ فيجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مملحا‏ ‏بطريقة‏ ‏جيدة‏ ‏أو‏ ‏مشبعا‏ ‏بالملح‏، ‏ويحذر‏ ‏من‏ ‏الفسيخ‏ ‏الحلو‏ ‏ذو‏ ‏الملح‏ ‏الخفيف‏ ‏لأنه‏ ‏غير‏ ‏صحى،‏ ولسمك الفسيخ شكل يجب الالتزام به لضمان صلاحيتها للتناول بحيث تكون السمكة سليمة‏ ‏غير‏ ‏منتفخة‏ ‏أو‏ ‏متهتكة،‏ ‏ولا‏ ‏تنبعث‏ ‏منها‏ ‏رائحة‏ ‏تعفن‏ ‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏بها‏ ‏بقع‏ ‏أو‏ ‏بروز‏ ‏بالأحشاء‏ ‏وليس‏ ‏بها‏ ‏جفاف.‏

وأضافت: "يجمد‏ ‏الفسيخ‏ ‏لمدة‏ 24 ‏ساعة‏ ‏قبل‏ تناوله‏ ‏لقتل‏ ‏البكتيريا‏ ‏والطفيليات‏ ‏مع‏ ‏ضرورة‏ ‏تحضيره‏ ‏فى‏ ‏يوم‏ ‏سابق‏ ‏قبل تناوله‏ ‏مع‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏الرأس‏ ‏والأحشاء‏، ‏وإضافة‏ ‏كمية‏ ‏كافية‏ ‏من‏ ‏الخل‏ ‏والليمون‏ ‏للوقاية‏ ‏من‏ ‏الإصابة‏ ‏بالتسمم ‏الغذائى.

وأشارت الدكتورة "علا" إلى أن هناك بعض الخطوات التى تحمى من مضاعفات ومخاطر أكل الفسيخ والرنجة وهى:

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>1. تناول ‏كمية‏ ‏كافية‏ ‏من‏ ‏الماء‏ ‏مضاف‏ ‏إليها‏ ‏الليمون.‏

‏2. تناول‏ ‏كمية‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الخضراوات‏ ‏الورقية‏ ‏مع وجبة‏ ‏الفسيخ‏ ‏والرنجة‏ لأنها ‏تعمل‏ ‏على‏ ‏خروج‏ ‏الماء‏ ‏من‏ ‏الجسم‏ ‏مثل‏ ‏البصل‏ ‏الأخضر‏، ‏الكرفس‏، ‏الخس‏، ‏الجرجير.‏

‏3. عدم إضافة بروتينات إضافية لهذه الوجبة حتى لا تؤثر على الكلى ويسهل هضمها. ‏

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>4. تناول‏ ‏الخبز‏ ‏الأسمر‏ ‏المحتوى ‏على‏ ‏الردة‏ ‏معها‏ حتى يعطى ‏احساس‏ ‏بالشبع السريع.‏

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>5. ‏عدم‏ ‏تناول‏ ‏المشروبات‏ الغازية‏ ‏معها‏ ‏حتى‏ ‏لا‏ ‏تساعد‏ ‏على‏ ‏احتباس‏ ‏الماء‏ ‏بالجسم‏ ‏لاحتوائها‏ ‏على‏ ‏بيكربونات‏ ‏الصوديوم‏.

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>6. ‏يفضل‏ ‏شرب‏ ‏الماء‏ ‏والشاى‏ ‏الأخضر‏ ‏والكركديهة ‏والينسون بكثرة بعد هذه الوجبة.‏

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>7. عدم‏ ‏تناول‏ ‏كميات‏ ‏كبيرة‏ ‏من وجبة الرنجة والفسيخ‏ ‏والامتناع‏ ‏عن‏ ‏الأكل‏ ‏عند‏ الإحساس ‏بالشبع‏ ويمكن‏ ‏تناول‏ ‏الكرفس‏ ‏والبنجر‏ ‏وبعض‏ ‏أوراق‏ ‏المقدونس‏ ‏أو‏ ‏ثمرة‏ ‏برتقال‏ ‏أو‏ ‏عمل‏ ‏عصير‏ ‏منه‏ ‏أو‏ ‏عصير‏ ‏مكون‏ ‏من‏ ‏الجزر‏ ‏والكرفس‏ ‏والتفاح‏ ‏والكزبرة‏.

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