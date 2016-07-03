أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نورى المالكى يعلن استعداده لرئاسة الحكومة العراقية فى الانتخابات المقبلة

Google+ Print
نورى المالكى يعلن استعداده لرئاسة الحكومة العراقية فى الانتخابات المقبلة نورى المالكى يعلن استعداده لرئاسة الحكومة العراقية فى الانتخابات المقبلة
قال زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى إنه لا مانع لديه من العودة مجددا لرئاسة فى الانتخابات المقبلة والمقرر لها بعد عامين.

وأضاف المالكي، فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم "الأحد"، إنه إذا كان هناك توافق سياسى على ترشيحه من قبل الائتلاف السياسى الذى سيمثل الأغلبية فى البرلمان وقتها سيعود مجددا لرئاسة الوزراء، مؤكدا فى الوقت ذاته أن قرار العودة سيكون من موقع المسئولية الوطنية.

وكشف المالكى أن المشكلة الحقيقية فى العراق هى عدم الانسجام، وقال إن "الانسجام الحقيقى بين مكونات المجتمع ومكونات العملية السياسية على أساس السقف الذى يجمع الجميع هو سقف الوطن والدستور مفقود"، وأضاف " إن الانسجام مفقود سواء بين مكونات العملية السياسية من أحزاب أو بين كتل سنية أو شيعية أو كردية أو مسيحية.

وحول تقيمه لأداء رئيس الوزراء حيدر العبادي، رأى المالكى أن هناك نقصا فى إدارة الدولة، واصفا هذا النقص بالكبير والخطير، رافضا فى الوقت نفسه أن يتحمل هذا النقص شخص بعينه، واتهم المالكى التيار الصدرى بتخريب العملية السياسية من خلال دعوته للإصلاحات ومن بعدها لتظاهرات فى الشارع، مؤكدا أن التظاهرات كانت منذ البداية من قبل التيار الصدرى وانضم إليها بعد ذلك التيار المدنى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان