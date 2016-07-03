نورى المالكى يعلن استعداده لرئاسة الحكومة العراقية فى الانتخابات المقبلة

قال زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى إنه لا مانع لديه من العودة مجددا لرئاسة الحكومة فى الانتخابات المقبلة والمقرر لها بعد عامين.

وأضاف المالكي، فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم "الأحد"، إنه إذا كان هناك توافق سياسى على ترشيحه من قبل الائتلاف السياسى الذى سيمثل الأغلبية فى البرلمان وقتها سيعود مجددا لرئاسة الوزراء، مؤكدا فى الوقت ذاته أن قرار العودة سيكون من موقع المسئولية الوطنية.

وكشف المالكى أن المشكلة الحقيقية فى العراق هى عدم الانسجام، وقال إن "الانسجام الحقيقى بين مكونات المجتمع ومكونات العملية السياسية على أساس السقف الذى يجمع الجميع هو سقف الوطن والدستور مفقود"، وأضاف " إن الانسجام مفقود سواء بين مكونات العملية السياسية من أحزاب أو بين كتل سنية أو شيعية أو كردية أو مسيحية.

وحول تقيمه لأداء رئيس الوزراء حيدر العبادي، رأى المالكى أن هناك نقصا فى إدارة الدولة، واصفا هذا النقص بالكبير والخطير، رافضا فى الوقت نفسه أن يتحمل هذا النقص شخص بعينه، واتهم المالكى التيار الصدرى بتخريب العملية السياسية من خلال دعوته للإصلاحات ومن بعدها لتظاهرات فى الشارع، مؤكدا أن التظاهرات كانت منذ البداية من قبل التيار الصدرى وانضم إليها بعد ذلك التيار المدنى.

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