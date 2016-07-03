اليوم.. نظر طعن يطالب بحل الأحزاب المشتركة فى تحالف دعم الشرعية

تنظر دائرة الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من أحمد الفضالى منسق تيار الاستقلال، والذى يطالب بحل الأحزاب الدينية المشتركة فيما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، وعددها 11 حزبا .

وتضمنت قائمة الأحزاب: (البناء والتنمية، والعمل الجديد، والفضيلة والإصلاح، والتوحيد العربي، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامى، والراية، والعمل، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة المنحل).

وذكر الطعن أن "تلك الأحزاب تشارك فى تحالف إرهابى"، وأن «الفضالى» أعد ملفا بجرائم التحريض على العنف والقتل والتخريب التى دعا إليها التحالف وتصريحات قادة هذه الأحزاب.