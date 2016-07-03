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اخماد حريق فى شادر لبيع السلع المدعمة بمطروح

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اخماد حريق فى شادر لبيع السلع المدعمة بمطروح اخماد حريق فى شادر لبيع السلع المدعمة بمطروح
أخمدت قوات الحماية المدنية بمطروح، حريقاً اندلع فجر اليوم الأحد، فى شادر معد لبيع السلع المدعمة، بجوار مكتب تموين مطروح، بشارع المحطة وسط المدينة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو مادية بخلاف أجزاء من الشادر.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا بالحريق فى شادر تم نصبه قبل بداية شهر رمضان المبارك، لبيع السلع المدعمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات المديرية لمكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

ويجرى حاليا عمل المعاينات والتحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق والأضرار والخسائر التى لحقت بالشادر.

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