مريض فيروس سى بالشرقية: أحتاج 400 جنيه كل 10 أيام لشراء الأدوية

"أصحبت بلا مصدر رزق بعد إصابتى بفيرس سى النشط الذى تسبب فى نزول المياه فى البطن وتضخم البطن، وعندى ولد و3 بنات، ابنى اللى بيصرف علينا وربنا مش بينسى حد، وأتمنى أتعالج فى مستشفى كويس، لأنى بتكلف ثمن العلاج كل 10 أيام بمبلغ 400 جنيه، ودا عبء كبير على"، بهذه الكلمات عبر العم على عن مأساته فى نبرة حزن شديد مناشدا وزير الصحة علاجه.

يقول "على عبد الله" 53 سنة من قرية تابعة لمركز منيا القمح، إنه كان عاملا بسيطا، ويعول أسرة مكونة من 7 أفراد ولديه 3 بنات وولد، وكانت أموره ميسرة ولم يطمع يوما ما فى أكثر من الستر والرضا، وفجأة أصيب بفيروس سى وظل المرض يداهمه حتى تسبب له فى وجود مياه فى بطانة الكبد وتضخم بالبطن أعجزه عن الحركة.

وناشد العم "على" وأسرته وزير الصحة والمسئولين بمديرية الصحة بالشرقية، برفع المعاناة عنه وتوفير الأدوية له وخاصة أنه ليس لديه راتب شهرى لشراء الأدوية.

للتواصل مع الحالة على الرقم 01005828578



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صورة المريض على



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صورة التقرير الطبي



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صورة تحليل الحالة



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بطاقة العم على



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اشعة على البطن



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تحليل لفحص حالته