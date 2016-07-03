أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مريض فيروس سى بالشرقية: أحتاج 400 جنيه كل 10 أيام لشراء الأدوية

Google+ Print
مريض فيروس سى بالشرقية: أحتاج 400 جنيه كل 10 أيام لشراء الأدوية مريض فيروس سى بالشرقية: أحتاج 400 جنيه كل 10 أيام لشراء الأدوية
"أصحبت بلا مصدر رزق بعد إصابتى بفيرس سى النشط الذى تسبب فى نزول المياه فى البطن وتضخم البطن، وعندى ولد و3 بنات، ابنى اللى بيصرف علينا وربنا مش بينسى حد، وأتمنى أتعالج فى مستشفى كويس، لأنى بتكلف ثمن العلاج كل 10 أيام بمبلغ 400 جنيه، ودا عبء كبير على"، بهذه الكلمات عبر العم على عن مأساته فى نبرة حزن شديد مناشدا وزير الصحة علاجه.

يقول "على عبد الله" 53 سنة من قرية تابعة لمركز منيا القمح، إنه كان عاملا بسيطا، ويعول أسرة مكونة من 7 أفراد ولديه 3 بنات وولد، وكانت أموره ميسرة ولم يطمع يوما ما فى أكثر من الستر والرضا، وفجأة أصيب بفيروس سى وظل المرض يداهمه حتى تسبب له فى وجود مياه فى بطانة الكبد وتضخم بالبطن أعجزه عن الحركة.

وناشد العم "على" وأسرته وزير الصحة والمسئولين بمديرية الصحة بالشرقية، برفع المعاناة عنه وتوفير الأدوية له وخاصة أنه ليس لديه راتب شهرى لشراء الأدوية.

للتواصل مع الحالة على الرقم 01005828578

مريض-(1)
>

صورة المريض على

مريض-(2)
>

صورة التقرير الطبي

مريض-(3)
>

صورة تحليل الحالة

مريض-(4)
>

بطاقة العم على

مريض-(5)
>

اشعة على البطن

مريض-(6)
>

تحليل لفحص حالته


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365