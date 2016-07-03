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مصادر تكشف دور السلطات التركية فى غلق قناة "الثورة" الإخوانية

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مصادر تكشف دور السلطات التركية فى غلق قناة "الثورة" الإخوانية مصادر تكشف دور السلطات التركية فى غلق قناة "الثورة" الإخوانية
كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، الأسباب الحقيقية وراء غلق قناة "الثورة" التابعة لتحالف دعم الإخوان فى تركيا، قبل أيام قليلة من ذكرى عزل محمد مرسى، مشيرة إلى أن الأزمات المالية كانت جزءا من أسباب الغلق، ولكن ليست السبب الأساسى لغلقها.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن السلطات التركية مارست دورا فى غلق القناة، باعتبار أن معظم مقدمى البرامج فى تلك القناة ممن ينتمون للتيار الجهادى، والمرحب بأعمال العنف وعلى رأسهم وجدى غنيم الداعية الإخوانى، وعاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، بجانب الداعية السلفى محمد عبد المقصود، وهؤلاء لهم تصريحات مرحبة بممارسات داعش خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن القناة اطرت فى النهاية للاستجابة إلى طلب السلطات التركية بغلقها خلال فترة زمنية محددة بعد الأعمال الإرهابية التى شهدها مطار أتاتورك التركى خلال الأيام الماضية.

كانت قناة "الثورة" التابعة لجماعة الإخوان تبث من تركيا، أعلنت وقف بثها قبل أيام قليلة من ذكرى عزل محمد مرسى .


>- قناة إخوانية تعلن وقف بثها قبل ذكرى عزل مرسى لمرورها بأزمة مالية

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