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"الكهرباء": تركيب 4 آلاف عداد كودى بالعشوائيات خلال 20 يوماً

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"الكهرباء": تركيب 4 آلاف عداد كودى بالعشوائيات خلال 20 يوماً "الكهرباء": تركيب 4 آلاف عداد كودى بالعشوائيات خلال 20 يوماً
كشف المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت حتى الآن 50 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية، خلال 20 يوماً منذ إعلان البدء فى تنفيذ المشروع.

وأوضح "الفار"، لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين طلب لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية بالمناطق المخالفة قبل إقرار مجلس الوزراء الضوابط الأخيرة منذ ما يقرب من شهر، موضحاً أنه خلال 20 يوماً تلقت شركات التوزيع 50 ألف طلب جديد.

وتابع :"تم الانتهاء من تركيب 4 آلاف عداد خلال 20 يوماً من بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المخالفين، و تركيب العدادات الكودية لهم للحد من سرقات التيار التى تكبد الدولة خسائر بالملايين."

الجدير بالذكر، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.


>"الكهرباء" تعلن حالة الطوارئ بجميع الشركات استعداداً لعيد الفطر.. وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.. وإلغاء لإجازات رؤساء الشركات..ومحطات التوليد تحت تأمين الجيش و الشرطة

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مصر 365

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