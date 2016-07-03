أطعمة يجب تناولها بعد التعرض لارتجاج المخ مباشرة

فى كثير من الأحيان يتعرض البعض إلى هزات وإصابات الرأس، وحوادث قد ينتج عنها ارتجاج فى المخ.

وفى هذا الإطار قدم تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living"، بعض الأطعمة التى يجب تناولها مباشرة لعلاج ارتجاج المخ وتتضمن الآتى:

1-الكركم: يحتوى على مادة الكركمين النباتية، كما أنه يحتوى على خصائص قوية جدا مضادة للأكسدة والالتهابات، فإن هذه المادة لها فائدة إيجابية فى إنعاش الخلايا العصبية والحد من الإجهاد التأكسدى.

2-الشاى الأخضر: يحتوى على خصائص قوية مضادة للأكسدة وتعزز الأعصاب، وأظهرت الأبحاث أن الشاى الأخضر يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات وعنصر الثيانين الذى يوفر حماية مباشرة وفريدة للمخ بعد التعرض للارتجاج.

3-الأحماض الدهنية أوميجا 3: من المعروف أن الأوميجا 3 تعزز نمو المخ وتحسن الوظائف الإدراكية وتزيد من إصلاح الأعصاب، وأظهرت الأبحاث أن فى مرحلة ما بعد الإصابة بارتجاج المخ المكملات الغذائية من زيت السمك له تأثير إيجابى فى إصلاح الأعصاب.

4-فيتامين E: مركب طبيعى لصحة الدماغ، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين E يقلل من تلف الأعصاب ويحسن الأداء الإدراكى لإصابات الدماغ وارتجاج المخ.

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