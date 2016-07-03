أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيدة لـ"محكمة الأسرة": زوجى الأزهرى يجبرنى على الإلحاد

Google+ Print
سيدة لـ"محكمة الأسرة": زوجى الأزهرى يجبرنى على الإلحاد سيدة لـ"محكمة الأسرة": زوجى الأزهرى يجبرنى على الإلحاد
لم تتخيل الزوجة "نهى.ع.ج" صاحبة الـ27 عاما أنها ستقع فريسة لزوج يعلن إلحاده بعد زواجه منها بـ10 شهور، لتواجه عاصفة قوية من الانتقادات اللاذعة من قبله تجعله دائم الضرب لها والإهانة لها ومعتقداتها ويرفض طلاقها ويحاول أن يجبرها أن تحذو حذوه رغم أنه أزهرى تربى على تعاليم الدين .
>وذكرت الزوجة أمام محكمة الأسرة-زنانيرى-أنها تزوجت العام الماضى من زوجها "ح.ك"، بعد أن تعرفت عليه من خلال جمعية لمساعدة الأيتام ودامت بينهم علاقة لمدة 6 أشهر حتى تقدم لها بصورة رسمية وطلب الزواج منها .

وقالت الزوجة: " لم ألحظ عليه الجنون الذى اكتشفت أنه يعانى منه إلا بعد الزواج فهو دائم التفكر ويطيح بمعتقداته الدينية بسبب مرافقة أصدقاء جدد ويقوم بإجبارى على الإيمان بما يقوله رافضا محاولتى لمناقشته".

وأكملت "نهى" : عشت لمدة شهور معه وأنا أحدث نفسى بأنه سيتغير وما يعتريه ما هو إلا تأثير وساوس وحاولت أن أشرك حماتى وأشقائه فى المشكلة التى يعانى منها ولكن دون جدوى، فالجميع لم يكن يتخيل أن زوجى خريج الأزهر والذى تربى على تعاليم الدين سيتغير 180 درجة ويصبح من ألد الأعداد للدين" .

وتابعت فى ردها على الدعوى النشوز التى حملت رقم 2976 لسنة 2016 : "تركت المنزل عندما تيقنت أنه وصل إلى التطرف فى أفكاره ولن يرحمنى ويتسبب فى أذيتى وقولت لنفسى الآن أستطيع الهروب قبل الحمل فى طفل منه وتصبح مشكلتى معقدة أكثرن ولكنه طاردنى مرة بالتهديد ومرة أخرى بالتعدى على فى الشارع، وذهبت لمحكمة الأسرة وأقمت دعوى طلاق للتفريق بينا بعد إعلانه بشكل صريح إلحاده وبراءة والدته ووالده وأشقائه منه".

واستكملت نهى: "قدمت مستندات لمحكمة الأسرة وشهود وصور لأوراق تثبت ما وصل إليه حاله وصرحت بأننى بالعيش برفقته -أخشى أن لا أقيم حدود الله -ولكنه لم يرجع عما هو فيه وتوجه ليقيم دعوى النشوز ضدى لإذلالى بسبب رفضه الانفصال عنى".


>- تأجيل دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن دفع نفقة نجله لجلسة 3 سبتمبر المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365