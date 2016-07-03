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تقرير لجنة التعليم بالبرلمان: عناصر فاسدة بالوزارة وراء تسريب الامتحانات

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تقرير لجنة التعليم بالبرلمان: عناصر فاسدة بالوزارة وراء تسريب الامتحانات تقرير لجنة التعليم بالبرلمان: عناصر فاسدة بالوزارة وراء تسريب الامتحانات
أكدت الدكتور ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، أن اللجنة رفعت تقريرها النهائى بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، و شمل التقرير ضرورة إعادة النظر داخل ديوان التربية و التعليم لوجود عناصر فساد متفشية داخل الوزارة، مشددة على ضرورة تغيير تلك القيادات.

و أضافت "نصر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن التقرير أكد على البدء فى تشريعات جديدة تشمل عقوبات مشددة و أن تحمل صفة تسريب امتحانات الثانوية العامة جريمة مخلة بالشرف ، إضافة إلى تحميل مسئولية سياسية و إدارية عن كل ما حدث، بجانب عرض واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة فى جلسة عامة على مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق .

و شددت على أن التقرير اختتم بالنص على تقدير اللجنة للطلاب، مبديا تعاطفها معهم و مع أولياء الأمور ، مؤكدا أن اللجنة مؤمنة بأن الدكتور الهلالى الشربينى ليس هو المسئول الوحيد بل هناك جهات آخرى مثل العدل و الداخلية الاتصالات .


>مصدر بالتعليم: ورقة الديناميكا المتداولة صحيحة وجار معرفة مصدرها
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