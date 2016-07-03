"الداخلية" تفتتح اليوم عدد من السجلات المدنية على مستوى الجمهورية

يفتتح اللواء إيهاب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأحوال المدنية، اليوم الأحد، عددًا من السجلات المدنية على مستوى الجمهورية، أبرزها سجل مدنى الساحل بشارع كورنيش النيل.

وتفتتح الأحوال المدنية أكثر من 15 سجلاً مدنيًا جديدًا قبل العيد بمناطق متفرقة أبرزها سجل مدنى بمدينة السادس من أكتوبر حيث كانت منطقة أكتوبر تعانى من عدم وجود سجلات مدنى بها، حيث لا يوجد سوى مبنى واحد يشهد ضغطًا كبيرًا من المواطنين، فى ظل وجود عدد كبير من الجامعات بالمنطقة، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من المصانع والعمال الذين يحتاجون للأوراق الثبوتية باستمرار.

- افتتاح عدد من مقار السجل المدنى بالمحافظات خلال أيام لتخفيف الزحام