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وفد برلمانى يتدخل لإنهاء الخلاف بين عائلتى "واقعة مسلسل الأسطورة" بالفيوم

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وفد برلمانى يتدخل لإنهاء الخلاف بين عائلتى "واقعة مسلسل الأسطورة" بالفيوم وفد برلمانى يتدخل لإنهاء الخلاف بين عائلتى "واقعة مسلسل الأسطورة" بالفيوم
قال ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن وفد من نواب البرلمان تدخل للصلح بين عائلتي اللاهونى وأبو شناف في الواقعة التي شهدتها قرية الخواجات علي غرار مسلسل الأسطورة بعدما قام أفراد عائلة اللاهوني بتجريد زوج ابنتهم من ملابس وإلباسه ملابس نسائية وجابوا به القرية انتقاما منه لقيمه بتصوير زوجته بملابس نومها .

وأشار النائب البرلماني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلي أن وفد النواب التقي مع أفراد عائلة اللاهوني وسيلتى مع أفراد عائلة أبو شناف لعمل جلسة صلح عرفية بين العائلتين، مؤكدا أن العائلتين من كبار العائلات وبهما شخصيات محترمة كثيرة وسيتم إنهاء الأزمة

وكانت ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم 2 من أشقاء زوجة، الرجل الذي تعرض للإهانة بتلبيسه قميص نوم زوجته وزفه به ، في قرية الخواجات على أيدي والد زوجته وأشقائها، انتقاما منه لتصويرها في أوضاع مخلة ونشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، للتحقيق معهما في الواقعة.


>- بالصور والفيديو.. على غرار مسلسل الأسطورة.. زفة بقميص نوم لرجل بالفيوم سجل مقاطع فيديو مخلة لزوجته ونشرها على مواقع التواصل.. والزوج يردد: "فوضت أمرى ليك يا رب".. ومصدر أمنى: ضبط طرفى الواقعة

- ضبط 2 من أشقاء زوجة "واقعة مسلسل الأسطورة" بالفيوم..والنيابة تطلب التحريات

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مصر 365

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