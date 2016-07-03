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نظر طعن "مبارك" و"نظيف" و"العادلى" على حكم تغريمهم لقطع الاتصالات اليوم

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نظر طعن "مبارك" و"نظيف" و"العادلى" على حكم تغريمهم لقطع الاتصالات اليوم نظر طعن "مبارك" و"نظيف" و"العادلى" على حكم تغريمهم لقطع الاتصالات اليوم
تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.

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