سقوط "ميرفت" بتهمة سرقة الأموال من حقائب السيدات بالحدائق

تمكن النقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، بمعاونة الأهالى، من ضبط "ميرفت ع ح" 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة فى شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والسابق اتهامها فى 8 قضايا آخرها 8030 لسنة 1996م بولاق "نشل" والمحكوم عليها فى القضية رقم 14118 لسنة 2001م مصر الجديدة " سرقة " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، عقب قيامها بسرقة مبلغ 280 جنيها من حقيبة يد المواطنة "رضا أ ا" 36 سنة، ربة منزل، بأسلوب "الشق باستخدام شفرة موس".

وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب 2 حادث سرقة أموال من داخل حقائب السيدات، أبرزها سرقة هاتف محمول ومبلغ 2000 جنيه من "سماح س أ" 38 سنة، مدرسة، وسرقة 590 جنيه وكارت فيزا خاصة وبطاقة رقم قومى من المواطنة "سوسن س م " 50 سنة، ربة منزل. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12085 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- ضبط 1.1 كيلو هيروين بحوزة عاطل قبل ترويجها فى العيد بالمطرية