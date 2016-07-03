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سقوط "ميرفت" بتهمة سرقة الأموال من حقائب السيدات بالحدائق

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سقوط "ميرفت" بتهمة سرقة الأموال من حقائب السيدات بالحدائق سقوط "ميرفت" بتهمة سرقة الأموال من حقائب السيدات بالحدائق
تمكن النقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، بمعاونة الأهالى، من ضبط "ميرفت ع ح" 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة فى شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والسابق اتهامها فى 8 قضايا آخرها 8030 لسنة 1996م بولاق "نشل" والمحكوم عليها فى القضية رقم 14118 لسنة 2001م الجديدة " سرقة " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، عقب قيامها بسرقة مبلغ 280 جنيها من حقيبة يد المواطنة "رضا أ ا" 36 سنة، ربة منزل، بأسلوب "الشق باستخدام شفرة موس".

وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب 2 حادث سرقة أموال من داخل حقائب السيدات، أبرزها سرقة هاتف محمول ومبلغ 2000 جنيه من "سماح س أ" 38 سنة، مدرسة، وسرقة 590 جنيه وكارت فيزا خاصة وبطاقة رقم قومى من المواطنة "سوسن س م " 50 سنة، ربة منزل. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12085 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


>- ضبط 1.1 كيلو هيروين بحوزة عاطل قبل ترويجها فى العيد بالمطرية

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مصر 365

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