محافظ دمياط يبحث إنارة الكبارى والطريق الدولى حفاظا على سلامة المواطنين

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على أهمية إنارة الكبارى التى تقع فى نطاق المحافظة وخاصة كوبرى فارسكور وكفر سعد وكذا الطرق السريعة والطريق الدولى ومناطق الدورانات على هذه الطرق، وذلك منعا لحوادث الطرق وحفاظا على سلامة المواطنين، جاء ذلك خلال تصريحات من المحافظ للمهندس أحمد أبو الروس مدير منطقة شرق الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكبارى، أمس.

يذكر أن المحافظ قد بحث سابقا مع المهندسة ابتهال الشافعى رئيس شركة توزيع الكهرباء بشمال الدلتا فى لقاء سابق إنارة هذه الطرق والتى أكدت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من قطاع الكهرباء والهيئة العامة للطرق والكبارى والمحافظة لوضع تصور عاجل لإنارة الطريق الدولى والكبارى.

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