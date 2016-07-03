5 فوائد لمشروب الخميرة.. تقوية جهاز المناعة والقضاء على حب الشباب

الخميرة من المشروبات غير المشهورة، حيث يقتصر استخدامها على المخبوزات فقط لإكسابها المذاق والشكل الأفضل، وببحث العلماء اكتشفوا فوائد الخميرة الكثيرة عند تناولها على هيئة مشروب.

ويوضح الموقع الأمريكى "webmd" فوائد الخميرة التى لا تحصى، منها:

1.تقوية جهاز المناعة

2.مصدر للمواد المضادة للأكسدة

3.تعالج فقر الدم

4.تقلل الكولسترول

5.التخلص من حب الشباب

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>جهاز المناعة من المعروف أنه خط الدفاع الأول ضد الأمراض والأوبئة، وبتناول الخميرة يستعيد جهاز المناعة قوته من جديد، نظرا لاحتوائه على مادة "الببتيدات والجلوتاثيون" المهمين لجهاز المناعة ولصحة الجسم بشكل عام.>تحتوى الخميرة على المواد المضادة للأكسدة التى تساعد على تخفيف الإجهاد الواقع علينا بشكل يومى على الجسم.>فقر الدم أو الأنيميا من الأمراض التى تظهر بقوة على الساحة وما ينتج عنه العديد من المشكلات، ونظرا لاحتواء الخميرة على عنصر الحديد المكون الاساسى للهيموجلوبين فهى تقوم بدور كبير فى التخلص من فقر الدم.>تقلل الخميرة نسبة الكولسترول الضار والمسبب لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات القلبية، وتصلب الشرايين.>تساعد الخميرة على التخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء، ولا يقصد هنا تناولها كمشروب فقط بل يمكن أن تسخدم كقناع يغذى البشرة من الخارج.