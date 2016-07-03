بالصور..على خطى داعش..3 عاطلين يطالبون سائق بترديد الشهادة قبل ذبحه بالمحلة

نجح فريق من ضباط المباحث الجنائية بالمحلة برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، وبتوجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية فى كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره مذبوح وبه طعنات بالصدر بترعة الجوريل الملاصقة للأراضى الزراعية بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين مقيمين بالقرية، بعد أن استدرجوا القتيل من ميدان الششتاوى ثان المحلة للقرية فجر الخميس الماضى بحجة توصيلهم للقرية، وفور وصولهم وضعوا أسلحة بيضاء على رقبته وطلبوا منه تلاوة الشهادة، وبعد تلاوتها ذبحوه وألقوا جثته فى الترعة وفروا هاربين بالتوك توك الخاص بالمجنى عليه، وتم ضبط المتهمين واعترفوا تفصيلياً بالواقعة، وتم عرضهم على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة وكامل مكرم ومصطفى مدحت وكيلا نيابة المركز للتحقيق.

وبدأت ملابسات الواقعة ببلاغ تلقاه العميد طارق داود مأمور مركز المحلة من رفعت الصعيدى عمدة قرية بلقينا بالعثور على جثة لشاب بترعة الجوريل الملاصقة للزراعات بالقرية.

وانتقل الرائد محمد البرلسى رئيس مباحث مركز المحلة لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أن القتيل مذبوحاً وبه طعنات بالصدر، حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام وإخطار أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة الذى أمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم المقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، والرائد محمد البرلسى رئيس مباحث المركز والنقيب عمر أبو بكر الضابط بوحدة المباحث، والملازمان أول محمد مجدى وعمرو منصور معاونا المباحث.

وبفحص بلاغات الغياب، تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد إبراهيم إبراهيم محمد يحيى" 27 سنة سائق توك توك مقيم منطقة الوراقة دائرة قسم ثالث المحلة ويمتلك توك توك يحمل رقم 9053 غربية، وبتجنيد المصادر السرية وتحريات المباحث وسؤال من شاهدوا المجنى عليه قبل اختفائه، تبين أن المجنى عليه كان متواجداً بميدان الششتاوى ثان المحلة، ويعمل على التوك توك الخاص به، وأنه شوهد برفقة 3 أشخاص بمدخل قرية بلقينا مركز المحلة، وهم "أحمد.ج.ع" وشهرته"كمونه"- 24سنة عاطل سبق اتهامه فى 2قضية سرقة وضرب مقيم قرية بلقينا ، "أحمد.م.ع" وشهرته " أحمد هلهل - 19سنة عاطل ومقيم قرية بلقينا سبق اتهامه فى 3قضايا ضرب وسرقة ، "أحمد.ا.ج.ر" – 20سنة – وشهرته " أحمد بلية" - 20سنة عاطل مقيم قرية بلقينا، وأنهم وراء مقتله.

وكشفت التحريات، أن المتهمين قاموا باصطحاب المجنى عليه من ميدان الششتاوى فى الساعة الواحدة صباح يوم الواقعة بحجة توصيلهم لقرية بلقينا، وحال سيرهم بطريق فرعى وسط الأراضى الزراعية قاموا بإشهار الأسلحة البيضاء وتهديده وإجباره على ترك الدراجة البخارية وتوسل إليهم المجنى عليه بأن يحصلوا على التوك توك ويتركوه إلا أنهم أصروا على ذبحه وقاموا بطرحه أرضا وطلب منه المتهمان الأول والثالث بترديد الشهادة وفور ترديده للشهادة قاموا بنحره من رقبته وسرقة أوراقه وحافظة نقوده وبها مبلغ 45 جنيه وبطاقة الرقم القومى، وعدد من الأوراق الشخصية وعقب تأكدهم من وفاته قاموا بإلقائه بترعة جوريل محل العثور على الجثة وفروا هاربين بالتوك توك وأخفوه وسط الأراضى الزراعية.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول سكين والثانى قطر والثالث مطواة قرن غزال، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن حافظة نقود المجنى عليه بمنزل المتهم الثانى وبها بطاقته وأوراقه الشخصية، وأرشدوا عن التوك توك، وأضافوا بأنهم كانوا يمرون بضائقة مالية وقاموا بالاتفاق سويا وعقدوا العزم وبيتوا النية على استدراج المجنى عليه وقتله والتخلص من جثته والاستيلاء على الدراجة البخارية والتصرف فيها بالبيع.



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انتشار امنى اثناء المعاينة التصويرية



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عمدة قرية بلقينا وخفراء أثناء المعاينة التصويرية



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تأمين مشدد أثناء المعاينة التصويرية



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أحد المتهمين فى قبضة الأمن



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المتهم فى قبضة الشرطة



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المتهمين



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رئيس نيابة المركز يستجوب المتهمين



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المتهمين فى قبضة ضابط الأمن المركزى



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المتهمين فى قبضة الأمن أثناء المعاينة التصويرية



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رئيس نيابة مركز المحلة ووكيل النيابة فى المعاينة التصويرية

العثور على جثة سائق "توك توك" مذبوحا فى ترعة بمركز المحلة

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